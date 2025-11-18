Об этом пишет 24 Канал на местные телеграм-сообщества. Интересно, что синоптики прогнозируют осадки и в течение дня.

Как на Западе Украины снежило ночью?

Немало снега сыпало ночью 18 ноября во Львове, Стрыйском и Дрогобычском районах. Львовская область частично вошла в зиму, хотя температура еще не морозная. Некоторые районы в этом году впервые увидели снег.

С такими темпами, завтра Запад Украины проснется утром, и будет снежки играть,

– пишет "Каменский пацюк".

Однако утром снегопад прекратился. Синоптики не отрицают, что в течение дня дождь может превратиться в снег, однако сильных осадков не ожидается. На небе 18 ноября будут облака, однако солнце иногда будет проясняться. Ветер будет достигать 14 метров в секунду. Температура во Львове и области будет несколько прохладной, но не морозной – от 1 до 6 градусов тепла.

Снег был и в других регионах. Так утром осадки заметили на Прикарпатье. В комментарии 24 Канала жители сообщили, что снег падает, но сразу тает. На дворе +2 градуса.

Между тем в Буковеле не просто выпал легкий снег. Осадки запорошили землю. Так атмосфера на горнолыжном курорте стала даже более зимней.



В Буковеле выпал снег / Фото из телеграма Ивано-Франковск 24/7

