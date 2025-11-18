Фото заснеженных территорий показали в Госпогранслужбе, передает 24 Канал.

Смотрите также Зима уже близко: во Львове, Буковеле и на Прикарпатье выпал снег

Как выглядит заснеженная Львовщина?

На львовском пограничном участке 18 ноября "началась зима". Пограничники сообщили, что там похолодало, а время от времени густые туманы окутывают местность.

Приграничье Львовщины в снегу 18 ноября / Фото ГПСУ

Пограничники советуют путешественникам придерживаться официально обозначенных маршрутов.

В ГПСУ отметили, что находиться на границе стоит только с соблюдением определенных правил. Также призвали не нарушать границу.

Что известно о снеге в Украине?