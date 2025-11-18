Фото заснеженных территорий показали в Госпогранслужбе, передает 24 Канал.
Смотрите также Зима уже близко: во Львове, Буковеле и на Прикарпатье выпал снег
Как выглядит заснеженная Львовщина?
На львовском пограничном участке 18 ноября "началась зима". Пограничники сообщили, что там похолодало, а время от времени густые туманы окутывают местность.
Приграничье Львовщины в снегу 18 ноября / Фото ГПСУ
Пограничники советуют путешественникам придерживаться официально обозначенных маршрутов.
В ГПСУ отметили, что находиться на границе стоит только с соблюдением определенных правил. Также призвали не нарушать границу.
Что известно о снеге в Украине?
Ночью 18 ноября во Львове, а также в нескольких районах области, выпал снег. Часть Львовщины уже почувствовала зиму, хотя температуры остаются плюсовыми.
Утром осадки зафиксировали и на Прикарпатье. Местные жители рассказали 24 Каналу, что снег шел, но сразу таял.
19 и 22 ноября в центральных, северных, западных и Одесской областях ожидаются дожди, а в северо-западных регионах – мокрый снег.