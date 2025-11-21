Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології та ДСНС Львова.
Якою буде погода на Львівщині?
У зв'язку з проходженням атмосферних фронтів із південного заходу 21 – 23 листопада на території Львівської області прогнозується ускладнення погодних умов.
21 листопада дощ поступово переходитиме в мокрий сніг і сніг. В суботу, 22 листопада, мокрий сніг триватиме, вночі та вранці місцями прогнозуються значні опади, а на півдні області – сильний сніг.
22 – 23 листопада вітер зміниться на північний та східний, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Подекуди можливі хуртовини. Однак, за прогнозами синоптиків, вже до 24 листопада опади поступово слабшатимуть і припиняться.
Температура вночі знижуватиметься до – 4…–11 градусів, а вдень утримуватиметься біля нуля.
Важливо! Такі погодні умови можуть призвести до ускладнень руху транспорту, перебоїв у роботі електромереж, комунальних служб та зв'язку.
У ДСНС Львова також попередили, що в регіоні прогнозують туман.
За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України на території м. Львова та Львівської області до кінця доби 21 листопада місцями туман видимістю 200 – 500 метрів,
Місцевих жителів закликали бути обережними та дотримуватися правил безпеки на дорозі.
Похолодання в Україні: що відомо?
Раніше вже повідомлялось, що вже приблизно з 25 листопада в Україну прийде різке похолодання. За попереднім прогнозом, воно протримається щонайменше до 3 грудня. Уночі очікуватимуться значні морози.
Метеорологиня Вазіра Мартазінова також заявляла, що перший серйозний сніг в Україні варто очікувати вже наприкінці осені. Відповідні опади можуть накрити територію країни в останні дні листопада.
Фахівці попереджають про можливу ожеледицю на дорогах. Водночас у Карпатах та на Закарпатті очікуються сильні пориви вітру, які рухатимуться зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду, можливі хуртовини.