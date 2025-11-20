Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 21 листопада?

Синоптики розповіли, що погоду у більшості областей визначатимуть атмосферні фронти.

Тому вночі по Україні пройдуть невеликі, а вдень помірні дощі. На крайньому заході країни вони будуть з мокрим снігом.

Без опадів день очікується лише у південно-східній частині.

Вночі та вранці, крім півдня, місцями спостерігатимуться тумани. А вітер дутиме зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

У західних областях вночі прогнозують нульову температуру, а вдень – +2 – +7.

У північних та Вінницькій областях вночі буде +1 – +6, вдень – +5 – +10.

На решті території нічна температура становитиме +6 – +11, денна – +13 – +18°, а у Криму навіть до +21.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +6...+8;

Ужгород +6...+8;

Львів +4...+6;

Івано-Франківськ +4...+6;

Тернопіль +4...+6;

Чернівці +4...+6;

Хмельницький +4...+6;

Луцьк +4...+6;

Рівне +4...+6;

Житомир +7...+9;

Вінниця +7...+9;

Одеса +17...+19;

Миколаїв +17...+19;

Херсон +17...+19;

Сімферополь +18...+20;

Кропивницький +15...+17;

Черкаси +13...+15;

Чернігів +7...+9;

Суми +11...+13;

Полтава +13...+15;

Дніпро +15...+17;

Запоріжжя +17...+19;

Донецьк +15...+17;

Луганськ +12...+14;

Харків +13...+15.

Прогноз погоди на 21 листопада / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні останні новини