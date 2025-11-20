Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 21 листопада?
Синоптики розповіли, що погоду у більшості областей визначатимуть атмосферні фронти.
Тому вночі по Україні пройдуть невеликі, а вдень помірні дощі. На крайньому заході країни вони будуть з мокрим снігом.
Без опадів день очікується лише у південно-східній частині.
Вночі та вранці, крім півдня, місцями спостерігатимуться тумани. А вітер дутиме зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
У західних областях вночі прогнозують нульову температуру, а вдень – +2 – +7.
У північних та Вінницькій областях вночі буде +1 – +6, вдень – +5 – +10.
На решті території нічна температура становитиме +6 – +11, денна – +13 – +18°, а у Криму навіть до +21.
Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +6...+8;
- Ужгород +6...+8;
- Львів +4...+6;
- Івано-Франківськ +4...+6;
- Тернопіль +4...+6;
- Чернівці +4...+6;
- Хмельницький +4...+6;
- Луцьк +4...+6;
- Рівне +4...+6;
- Житомир +7...+9;
- Вінниця +7...+9;
- Одеса +17...+19;
- Миколаїв +17...+19;
- Херсон +17...+19;
- Сімферополь +18...+20;
- Кропивницький +15...+17;
- Черкаси +13...+15;
- Чернігів +7...+9;
- Суми +11...+13;
- Полтава +13...+15;
- Дніпро +15...+17;
- Запоріжжя +17...+19;
- Донецьк +15...+17;
- Луганськ +12...+14;
- Харків +13...+15.
Прогноз погоди на 21 листопада / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні останні новини
Раніше синоптики уже повідомляли, що з 21 листопада в західних областях України очікуються дощі з мокрим снігом. Та погодні умови наразі не стануть причиною утворення стійкого снігового покриву найближчим часом.
Днями зима уже завітала на прикордоння Львівщині, там фіксували зниження температури. У мережі показували засніжені краєвиди.
Схожими кадрами ділилися й з Прикарпаття.