Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Де саме та коли виявиться туманною погода, розповідає 24 Канал із посиланням на обласні гідрометцентри.
Де та коли в Україні буде туман?
Туманним ранок четверга, 20 листопада, виявився на Одещині, Черкащині.
Окрім того, небезпечні метеорологічні явища у вигляді туману очікують у другій половині дня у Миколаєві та області. Видимість становитиме 100 – 500 метрів. Такі погодні умови збережуться вночі та вранці 21 листопада.
У Вінницькій області цього дня прогнозують мряку, дощ і також туман. Видимість – 200 – 500 метрів. Аналогічно буде й на Київщині.
Без опадів, але з туманом мине 21 листопада на Чернігівщині та Полтавщині. Видимістю буде також 200 – 500 метрів.
Прикарпаття місцями вночі та вранці 21 листопада теж очікує туман, а ще помірний дощ з мокрим снігом. Видимість буде 100 – 500 метрів.
Загалом цього дня туманно буде у всіх західних областях.
Туман 21 листопада / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
З 21 листопада в західних областях України очікуються дощі з мокрим снігом. Але про утворення стійкого снігового покриву найближчим часом не йдеться.
Також синоптики попереджають про невеликі, вдень помірні дощі по Україні, крім південно-східної частини.
Днями на прикордонні Львівщині зафіксовано зниження температури. У мережі показували засніжені краєвиди.