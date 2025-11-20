Объявлен І уровень опасности, желтый. Где именно и когда окажется туманной погода, рассказывает 24 Канал со ссылкой на областные гидрометцентры.

Смотрите также Синоптик рассказала, где в Украине выпадет снег и вернется ли тепло в ближайшее время

Где и когда в Украине будет туман?

Туманным утро четверга, 20 ноября, оказалось в Одесской, Черкасской области.

Кроме того, опасные метеорологические явления в виде тумана ожидают во второй половине дня в Николаеве и области. Видимость составит 100 – 500 метров. Такие погодные условия сохранятся ночью и утром 21 ноября.

В Винницкой области в этот день прогнозируют морось, дождь и также туман. Видимость – 200 – 500 метров. Аналогично будет и на Киевской области.

Без осадков, но с туманом пройдет 21 ноября на Черниговской области и Полтавской области. Видимостью будет также 200 – 500 метров.

Прикарпатье местами ночью и утром 21 ноября тоже ожидает туман, а еще умеренный дождь с мокрым снегом. Видимость будет 100 – 500 метров.

В целом в этот день туманно будет в всех западных областях.

Туман 21 ноября / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости