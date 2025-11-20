Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Не снегом единым: синоптики предупредили о еще одной угрозе в ближайшее время

Какой будет погода 21 ноября?

Синоптики рассказали, что погоду в большинстве областей будут определять атмосферные фронты.

Поэтому ночью по Украине пройдут небольшие, а днем умеренные дожди. На крайнем западе страны они будут с мокрым снегом.

Без осадков день ожидается только в юго-восточной части.

Ночью и утром, кроме юга, местами будут наблюдаться туманы. А ветер будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

В западных областях ночью прогнозируют нулевую температуру, а днем – +2 – +7.

В северных и Винницкой областях ночью будет +1 – +6, днем – +5 – +10.

На остальной территории ночная температура составит +6 – +11, дневная – +13 – +18°, а в Крыму даже до +21.

Какой будет температура в областных центрах?

  • Киев +6...+8;
  • Ужгород +6...+8;
  • Львов +4...+6;
  • Ивано-Франковск +4...+6;
  • Тернополь +4...+6;
  • Черновцы +4...+6;
  • Хмельницкий +4...+6;
  • Луцк +4...+6;
  • Ровно +4...+6;
  • Житомир +7...+9;
  • Винница +7...+9;
  • Одесса +17...+19;
  • Николаев +17...+19;
  • Херсон +17...+19;
  • Симферополь +18...+20;
  • Кропивницкий +15...+17;
  • Черкассы +13...+15;
  • Чернигов +7...+9;
  • Сумы +11...+13;
  • Полтава +13...+15;
  • Днепр +15...+17;
  • Запорожье +17...+19;
  • Донецк +15...+17;
  • Луганск +12...+14;
  • Харьков +13...+15.

Погода 21 ноября

Прогноз погоды на 21 ноября / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине последние новости

  • Ранее синоптики уже сообщали, что с 21 ноября в западных областях Украины ожидаются дожди с мокрым снегом. Но погодные условия пока не станут причиной образования устойчивого снежного покрова в ближайшее время.

  • На днях зима уже посетила приграничье Львовской области, там фиксировали снижение температуры. В сети показывали заснеженные пейзажи.

  • Похожими кадрами делились и из Прикарпатья.