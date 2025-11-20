Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 21 ноября?
Синоптики рассказали, что погоду в большинстве областей будут определять атмосферные фронты.
Поэтому ночью по Украине пройдут небольшие, а днем умеренные дожди. На крайнем западе страны они будут с мокрым снегом.
Без осадков день ожидается только в юго-восточной части.
Ночью и утром, кроме юга, местами будут наблюдаться туманы. А ветер будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
В западных областях ночью прогнозируют нулевую температуру, а днем – +2 – +7.
В северных и Винницкой областях ночью будет +1 – +6, днем – +5 – +10.
На остальной территории ночная температура составит +6 – +11, дневная – +13 – +18°, а в Крыму даже до +21.
Какой будет температура в областных центрах?
- Киев +6...+8;
- Ужгород +6...+8;
- Львов +4...+6;
- Ивано-Франковск +4...+6;
- Тернополь +4...+6;
- Черновцы +4...+6;
- Хмельницкий +4...+6;
- Луцк +4...+6;
- Ровно +4...+6;
- Житомир +7...+9;
- Винница +7...+9;
- Одесса +17...+19;
- Николаев +17...+19;
- Херсон +17...+19;
- Симферополь +18...+20;
- Кропивницкий +15...+17;
- Черкассы +13...+15;
- Чернигов +7...+9;
- Сумы +11...+13;
- Полтава +13...+15;
- Днепр +15...+17;
- Запорожье +17...+19;
- Донецк +15...+17;
- Луганск +12...+14;
- Харьков +13...+15.
Прогноз погоды на 21 ноября / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине последние новости
Ранее синоптики уже сообщали, что с 21 ноября в западных областях Украины ожидаются дожди с мокрым снегом. Но погодные условия пока не станут причиной образования устойчивого снежного покрова в ближайшее время.
На днях зима уже посетила приграничье Львовской области, там фиксировали снижение температуры. В сети показывали заснеженные пейзажи.
Похожими кадрами делились и из Прикарпатья.