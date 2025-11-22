Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Якою буде погода у Львові 22 листопада?
В суботу, 22 листопада, на Львівщині буде хмарна погода. Синоптики прогнозують сніг та мокрий сніг, а також налипання мокрого снігу.
На дорогах буде ожеледиця.
Вітер північний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
У Львові температура від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.
Сніг у Львові
Надвечір 21 листопада у Львові випав сніг. Здебільшого перші сніжинки танули в повітрі, ще не долітаючи до землі, однак поверхні все ж встигли вкритися тонким шаром снігу.
Від самої ночі у місті комунальники розчищають дороги. Вже з самого ранку 22 листопада користувачі мережі діляться кадрами засніжених вулиць та дворів. У деяких районах зафіксували ускладнення руху транспорту.
Крім цього, відомо, що 159 населених пунктів області залишися без світла через негоду.