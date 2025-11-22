Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Дивіться також Частина країни з мокрим снігом й ожеледдю, інша – з теплом до +21: погода в Україні 22 листопада

Якою буде погода у Львові 22 листопада?

В суботу, 22 листопада, на Львівщині буде хмарна погода. Синоптики прогнозують сніг та мокрий сніг, а також налипання мокрого снігу.

На дорогах буде ожеледиця.

Вітер північний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

У Львові температура від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.

Дивіться також Снігопади й мороз до -10: в частині України оголосили другий рівень небезпеки через негоду

Сніг у Львові