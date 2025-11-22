Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Смотрите также Часть страны с мокрым снегом и гололедом, другая – с теплом до +21: погода в Украине 22 ноября

Какой будет погода во Львове 22 ноября?

В субботу, 22 ноября, на Львовщине будет облачная погода. Синоптики прогнозируют снег и мокрый снег, а также налипание мокрого снега.

На дорогах будет гололедица.

Ветер северный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Во Львове температура от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Смотрите также Снегопады и мороз до -10: в части Украины объявили второй уровень опасности из-за непогоды

Снег во Львове