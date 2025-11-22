Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Какой будет погода во Львове 22 ноября?
В субботу, 22 ноября, на Львовщине будет облачная погода. Синоптики прогнозируют снег и мокрый снег, а также налипание мокрого снега.
На дорогах будет гололедица.
Ветер северный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Во Львове температура от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
Снег во Львове
К вечеру 21 ноября во Львове выпал снег. В основном первые снежинки таяли в воздухе, еще не долетая до земли, однако поверхности все же успели покрыться тонким слоем снега.
С самой ночи в городе коммунальщики расчищают дороги. Уже с самого утра 22 ноября пользователи сети делятся кадрами заснеженных улиц и дворов. В некоторых районах зафиксировали осложнения движения транспорта.
Кроме этого, известно, что 159 населенных пунктов области остались без света из-за непогоды.