С самой ночи в городе коммунальщики расчищают дороги. 24 Канал собрал кадры зимнего города, которые публикуют в местных пабликах.

Как выглядит заснеженный Львов?

В субботу, 22 ноября, на Львовщине выпал снег. Синоптики прогнозировали, что в регионе могут быть значительные осадки при температуре от -3 до +2 градусов.

Жители активно делятся в соцсетях видео и фото заснеженных улиц и дворов. В некоторых районах зафиксировали осложнения движения транспорта.

Во Львове выпал снег 22 ноября / Фото из сети

Во Львовском горсовете сообщили, что для очистки улиц с ночи работают более тысячи дворников и 68 единиц техники. Коммунальные службы расчищают дороги и пешеходные зоны.

Власти призывают горожан, а особенно водителей, быть внимательными и осторожными.

Какую погоду ожидать в ближайшее время?