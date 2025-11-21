Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
К теме Туман, мокрый снег и метели: на Львовщине ожидается значительное ухудшение погоды
Какой будет погода в Украине 22 ноября?
На погоду в Украине 22 ноября будут влиять атмосферные фронты. В западных областях ожидается дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега и гололед, а на дорогах будет образовываться гололедица.
Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях прогнозируют значительные осадки, а в Карпатах – сильный мокрый снег. Температура в течение суток в регионе будет колебаться от -3 до +2 градусов.
На остальной территории, кроме юго-восточной части, ночью возможны небольшие, а днем – умеренные дожди. Температура ночью составит от +6 до +11 градусов, днем воздух прогреется до +13 – +18 градусов, в Крыму – до +21 градусов.
В северных и Винницкой областях ночью ожидается +1 – +6 градусов, а днем там температура поднимется до +5 – +10 градусов.
Также ночью и утром в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях местами будет держаться туман.
В Киеве в субботу будет облачно, ночью ожидается небольшой, а днем умеренный дождь. Ветер северный, со скоростью – 7 – 12 метров в секунду. Температура в столице ночью опустится до +3 – +5 градусов, а днем поднимется до +6 – +8 градусов.
Где ожидать опасные явления в Украине в субботу?
Синоптики также предупредили, что 22 ноября в западных областях объявили І уровень опасности, желтый, из-за значительных осадков, налипания мокрого снега, гололед. На дорогах возможна гололедица.
В частности в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях ожидают значительный дождь и мокрый снег.
В Карпатах из-за сильного мокрого снега объявили II уровень опасности, оранжевый.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах,
– отметили в Укргидрометцентре.
Где ожидать опасные явления погоды в Украине 22 ноября / Карта Укргидрометцентра
Какой будет температура в областных центрах?
- Киев +6...+8;
- Ужгород -1...+1;
- Львов -1...+1;
- Ивано-Франковск -1...+1;
- Тернополь +1...+3;
- Черновцы -1...+1;
- Хмельницкий +2...+4;
- Луцк -1...+1;
- Ровно -1...+1;
- Житомир +3....+5;
- Винница +7...+9;
- Одесса +15...+17;
- Николаев +16...+18;
- Херсон +15...+17;
- Симферополь +18...+20;
- Кропивницкий +13...+15;
- Черкассы +7...+9;
- Чернигов +6...+8;
- Сумы +8...+10;
- Полтава +13...+15;
- Днепр +14...+16;
- Запорожье +16...+18;
- Донецк +16...+18;
- Луганск +14...+16;
- Харьков +14...+16.
Прогноз погоды на 22 ноября / Карта Укргидрометцентра
Где в Украине ожидать похолодания и снега?
Синоптики пока не прогнозируют резкого похолодания в Украине, но температуры все же снизятся. В то же время в южных и восточных областях ожидается более теплая погода, с температурами до 20 градусов в Крыму.
18 ноября на приграничье Львовской области пришла настоящая зима. Там зафиксировали снижение температуры и заснежение территории.
Кстати, представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала в интервью 24 Канала, что пока спрогнозировать то, когда именно начнется зима в Украине, и какой она будет, невозможно. Ведь есть только определенные расчеты, которые указывают лишь тенденции для определенных сезонов.