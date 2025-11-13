Соответствующую информацию сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Можно ли уже сказать какой будет зима?

Как пояснила синоптик, прогнозами есть расчеты на 5 – 10 суток. Если говорить о любой информации относительно сезона, то в основном могут сообщать только тенденции, которые могут не совпадать с реальностью.

Никто сейчас не может сказать, какой именно будет температура зимой. Если же ее называют, то это 50 на 50 – или будет, или нет. Если это совпадет, то потом кто-то будет радоваться, мол, совпало. Однако какого-то научного основания под собой это все особенно не имеет,

– подчеркнула она.

В конце ноября Укргидрометцентр будет формировать определенный прогноз, но будут смотреть именно то, какой может быть средняя температура зимой и будет ли она теплее, или холоднее, чем обычно в предыдущие годы.

То есть, по ее словам, согласно тем просчетам, которые есть на холодный сезон, большинство зимних месяцев ожидаются в пределах нормы. Но эта информация, как она заметила, будет уточняться в конце ноября.

"Сказать точно, какой будет зима, сейчас никто не может, а если кто-то и берется, то это достаточно безответственно, потому что невозможно на такой длительный период сделать прогнозы с практическими показателями", – добавила она.

Что ждать от погоды в ближайшее время?