Відповідну інформацію повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Чи можна вже сказати якою буде зима?

Як пояснила синоптикиня, прогнозами є розрахунки на 5 – 10 діб. Якщо говорити про будь-яку інформацію стосовно сезону, то здебільшого можуть повідомляти лише тенденції, які можуть не збігатися з реальністю.

Ніхто зараз не може сказати, якою саме буде температура взимку. Якщо ж її називають, то це 50 на 50 – або буде, або ні. Якщо це співпаде, то потім хтось буде тішитися, мовляв, співпало. Однак якогось наукового підґрунтя під собою це все особливо не має,

– наголосила вона.

Наприкінці листопада Укргідрометцентр формуватиме певний прогноз, але дивитимуться саме те, якою може бути середня температура взимку і чи буде вона теплішою, чи холоднішою, ніж зазвичай у попередні роки.

Тобто, за її словами, згідно з тими прорахунками, які є на холодний сезон, більшість зимових місяців очікуються в межах норми. Але ця інформація, як вона зауважила, буде уточнюватися наприкінці листопада.

"Сказати достеменно, якою буде зима, нині ніхто не може, а якщо хтось і береться, то це досить безвідповідально, тому що неможливо на такий тривалий період зробити прогнози з практичними показниками", – додала вона.

Що чекати від погоди найближчим часом?