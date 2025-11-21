Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Туман, мокрий сніг та хуртовини: на Львівщині очікується значне погіршення погоди

Якою буде погода в Україні 22 листопада?

На погоду в Україні 22 листопада впливатимуть атмосферні фронти. У західних областях очікується дощ із переходом у сніг, налипання мокрого снігу та ожеледь, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях прогнозують значні опади, а в Карпатах – сильний мокрий сніг. Температура протягом доби в регіоні коливатиметься від -3 до +2 градусів.

На решті території, окрім південно-східної частини, вночі можливі невеликі, а вдень – помірні дощі. Температура вночі становитиме від +6 до +11 градусів, удень повітря прогріється до +13 – +18 градусів, у Криму – до +21 градусів.

У північних та Вінницькій областях вночі очікується +1 – +6 градусів, а вдень там температура підніметься до +5 – +10 градусів.

Також вночі та вранці у більшості північних, Вінницькій і Черкаській областях місцями триматиметься туман.

У Києві у суботу буде хмарно, вночі очікується невеликий, а вдень помірний дощ. Вітер північний, зі швидкістю – 7 – 12 метрів на секунду. Температура у столиці вночі опуститься до +3 – +5 градусів, а вдень підніметься до +6 – +8 градусів.

Де очікувати небезпечні явища в Україні у суботу?

Синоптики також попередили, що 22 листопада у західних областях оголосили І рівень небезпечності, жовтий, через значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах можлива ожеледиця.

Зокрема у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях очікують значний дощ та мокрий сніг.

В Карпатах через сильний мокрий сніг оголосили II рівень небезпечності, помаранчевий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях,

– зазначили в Укргідрометцентрі.



Де очікувати небезпечні явища погоди в Україні 22 листопада / Мапа Укргідрометцентру

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +6...+8;

Ужгород -1...+1;

Львів -1...+1;

Івано-Франківськ -1...+1;

Тернопіль +1...+3;

Чернівці -1...+1;

Хмельницький +2...+4;

Луцьк -1...+1;

Рівне -1...+1;

Житомир +3...+5;

Вінниця +7...+9;

Одеса +15...+17;

Миколаїв +16...+18;

Херсон +15...+17;

Сімферополь +18...+20;

Кропивницький +13...+15;

Черкаси +7...+9;

Чернігів +6...+8;

Суми +8...+10;

Полтава +13...+15;

Дніпро +14...+16;

Запоріжжя +16...+18;

Донецьк +16...+18;

Луганськ +14...+16;

Харків +14...+16.



Прогноз погоди на 22 листопада / Карта Укргідрометцентру

Де в Україні очікувати похолодання та снігу?