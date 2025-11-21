Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Туман, мокрий сніг та хуртовини: на Львівщині очікується значне погіршення погоди

Якою буде погода в Україні 22 листопада?

На погоду в Україні 22 листопада впливатимуть атмосферні фронти. У західних областях очікується дощ із переходом у сніг, налипання мокрого снігу та ожеледь, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях прогнозують значні опади, а в Карпатах – сильний мокрий сніг. Температура протягом доби в регіоні коливатиметься від -3 до +2 градусів.

На решті території, окрім південно-східної частини, вночі можливі невеликі, а вдень – помірні дощі. Температура вночі становитиме від +6 до +11 градусів, удень повітря прогріється до +13 – +18 градусів, у Криму – до +21 градусів.

У північних та Вінницькій областях вночі очікується +1 – +6 градусів, а вдень там температура підніметься до +5 – +10 градусів.

Також вночі та вранці у більшості північних, Вінницькій і Черкаській областях місцями триматиметься туман.

У Києві у суботу буде хмарно, вночі очікується невеликий, а вдень помірний дощ. Вітер північний, зі швидкістю – 7 – 12 метрів на секунду. Температура у столиці вночі опуститься до +3 – +5 градусів, а вдень підніметься до +6 – +8 градусів.

Де очікувати небезпечні явища в Україні у суботу?

Синоптики також попередили, що 22 листопада у західних областях оголосили І рівень небезпечності, жовтий, через значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах можлива ожеледиця.

Зокрема у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях очікують значний дощ та мокрий сніг.

В Карпатах через сильний мокрий сніг оголосили II рівень небезпечності, помаранчевий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях,
– зазначили в Укргідрометцентрі.

Небезпечні метеорологічні явища
Де очікувати небезпечні явища погоди в Україні 22 листопада / Мапа Укргідрометцентру

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +6...+8;
  • Ужгород -1...+1;
  • Львів -1...+1;
  • Івано-Франківськ -1...+1;
  • Тернопіль +1...+3;
  • Чернівці -1...+1;
  • Хмельницький +2...+4;
  • Луцьк -1...+1;
  • Рівне -1...+1;
  • Житомир +3...+5;
  • Вінниця +7...+9;
  • Одеса +15...+17;
  • Миколаїв +16...+18;
  • Херсон +15...+17;
  • Сімферополь +18...+20;
  • Кропивницький +13...+15;
  • Черкаси +7...+9;
  • Чернігів +6...+8;
  • Суми +8...+10;
  • Полтава +13...+15;
  • Дніпро +14...+16;
  • Запоріжжя +16...+18;
  • Донецьк +16...+18;
  • Луганськ +14...+16;
  • Харків +14...+16.

Погода на 22 листопада
Прогноз погоди на 22 листопада / Карта Укргідрометцентру

Де в Україні очікувати похолодання та снігу?

  • Синоптики наразі не прогнозують різкого похолодання в Україні, але температури все ж знизяться. Водночас у південних та східних областях очікується тепліша погода, з температурами до 20 градусів у Криму.

  • 18 листопада на прикордоння Львівської області прийшла справжня зима. Там зафіксували зниження температури та засніження території.

  • До речі, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, що наразі спрогнозувати те, коли саме почнеться зима в Україні, і якою вона буде, неможливо. Адже є тільки певні розрахунки, які вказують лише тенденції для певних сезонів.