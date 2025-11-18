Місцями у нічні години будуть морози. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Зима вже близько: у Львові, Буковелі та на Прикарпатті випав сніг

Як зміниться температура в Україні?

В Україні з 19 по 20 листопада синоптики прогнозують від 2 градусів тепла до 5 градусів морозу у нічні години. Удень стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 9 градусів тепла. Але в деяких регіонах буде тепліше.

У південних та східних областях у ці дні температура повітря становитиме від 3 до 9 градусів тепла вночі, вдень буде від 8 до 15 градусів тепла. В Криму повітря прогріється, і подекуди можливо до 20 градусів тепла.



Прогноз погоди в Україні на 19 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Водночас у Карпатах очікується від 4 до 9 градусів морозу вночі, у денні години синоптики прогнозують 0 градусів. Вже наступного дня, 21 листопада, температура повітря значно знизиться у західних областях.

Там протягом доби буде від 0 до 5 градусів тепла. У південних та південно-східних регіонах уночі очікується від 4 до 9 градусів тепла. Впродовж дня на цій території синоптики прогнозують від 12 до 17 градусів тепла.

У Криму своєю чергою пригріє до 20 градусів тепла. В усіх інших регіонах протягом п'ятниці у нічні години очікується від 1 до 6 градусів тепла, вдень температура повітря коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла.



Прогноз погоди в Україні на 21 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду прогнозували?