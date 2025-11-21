Крім того, на дорогах може бути ожеледиця. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр та ДСНС.

Актуально Зима на порозі: у Львові падав перший сніг

Якої погоди очікувати на Заході?

Синоптики зазначають, що в суботу, 22 листопада, у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях прогнозуються значні опади, а саме дощ та мокрий сніг (7 – 19 міліметрів за 12 годин та менше).

У західних регіонах очікується налипання мокрого снігу, ожеледь (6 – 19 міліметрів), на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

В Карпатах прогнозується сильний мокрий сніг (II рівень небезпечності, помаранчевий).

У ДСНС закликають за можливості утриматися від дальніх поїздок і перевірити стан свого автомобіля.



Попередження про погіршення погодних умов / Львівський центр гідрометеорології

Триватиме ускладнення погодних умов у західних областях і 23 листопада. 24 листопада очікується поступове ослаблення опадів та явищ, температура знизиться до -3…-10°С.

Якою буде погода в Україні найближчими днями?