Крім того, на дорогах може бути ожеледиця. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр та ДСНС.
Актуально Зима на порозі: у Львові падав перший сніг
Якої погоди очікувати на Заході?
Синоптики зазначають, що в суботу, 22 листопада, у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях прогнозуються значні опади, а саме дощ та мокрий сніг (7 – 19 міліметрів за 12 годин та менше).
У західних регіонах очікується налипання мокрого снігу, ожеледь (6 – 19 міліметрів), на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).
В Карпатах прогнозується сильний мокрий сніг (II рівень небезпечності, помаранчевий).
У ДСНС закликають за можливості утриматися від дальніх поїздок і перевірити стан свого автомобіля.
Попередження про погіршення погодних умов / Львівський центр гідрометеорології
Триватиме ускладнення погодних умов у західних областях і 23 листопада. 24 листопада очікується поступове ослаблення опадів та явищ, температура знизиться до -3…-10°С.
Якою буде погода в Україні найближчими днями?
Зауважимо, що раніше повідомлялося про різке похолодання в Україні, яке очікується приблизно з 25 листопада і триватиме щонайменше до 3 грудня. Вночі прогнозуються значні морози.
Зі свого боку, метеорологиня Вазіра Мартазінова зазначала, що перший серйозний сніг варто очікувати вже наприкінці осені, і опади можуть охопити всю територію країни в останні дні листопада.