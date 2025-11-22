Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какую погоду ждать 23 ноября?

Синоптики объяснили, что в воскресенье в Украине будет облачно.

В западных областях умеренный, местами значительный мокрый снег, на Закарпатье и Прикарпатье значительный мокрый снег; налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; температура в течение суток от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла,
– написали в Укргидрометцентре.

Там объяснили, что на остальной территории, кроме востока и юго-востока, умеренные дожди, а в Житомирской и Винницкой областях с мокрым снегом.

Ночью и утром в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях туман. Температура ночью +4...+9, днем +11...+16, в северных областях ночью 0...+5, днем +3...+8. Ветер северо-восточный с переходом на южный, 5 – 10 метров в секунду.

Какой будет температура в областных центрах?

  • Киев +5...+7;
  • Ужгород -1...+1;
  • Львов -1...+1;
  • Ивано-Франковск -1...+1;
  • Тернополь -1...+1;
  • Черновцы -1...+1;
  • Хмельницкий -1...+1;
  • Луцк -1...+1;
  • Ровно -1...+1;
  • Житомир +2...+4;
  • Винница +2...+4;
  • Одесса +15...+17;
  • Николаев +15...+17;
  • Херсон +15...+17;
  • Симферополь +15...+17;
  • Кропивницкий +11...+13;
  • Черкассы +9...+11;
  • Чернигов +5...+7;
  • Сумы +7...+9;
  • Полтава +11...+13;
  • Днепр +15...+17;
  • Запорожье +15...+17;
  • Донецк +15...+17;
  • Луганск +12...+14;
  • Харьков +13...+15.

Прогноз погоды на 23 ноября / Карта Укргидрометцентра

Что о снеге в Украине писали ранее?

  • Напомним, что 22 ноября синоптики предупреждали о снеге во Львовской области. Ветер северный, 5 – 10 метров за секунду. Температура воздуха ожидалась от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

  • Первый снег во Львове выпал 21 ноября. Несмотря на то, что в основном первые снежинки таяли в воздухе, еще не долетая до земли, поверхности все же успели покрыться тонким слоем снега.

  • Ранее снегом покрыло Одессу. Для Одесской области такая ранняя зима – явление редкое, ведь обычно холодный сезон начинается позже, а температура остается относительно мягкой.