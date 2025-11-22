Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Какую погоду ждать 23 ноября?
Синоптики объяснили, что в воскресенье в Украине будет облачно.
В западных областях умеренный, местами значительный мокрый снег, на Закарпатье и Прикарпатье значительный мокрый снег; налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; температура в течение суток от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла,
– написали в Укргидрометцентре.
Там объяснили, что на остальной территории, кроме востока и юго-востока, умеренные дожди, а в Житомирской и Винницкой областях с мокрым снегом.
Ночью и утром в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях туман. Температура ночью +4...+9, днем +11...+16, в северных областях ночью 0...+5, днем +3...+8. Ветер северо-восточный с переходом на южный, 5 – 10 метров в секунду.
Какой будет температура в областных центрах?
- Киев +5...+7;
- Ужгород -1...+1;
- Львов -1...+1;
- Ивано-Франковск -1...+1;
- Тернополь -1...+1;
- Черновцы -1...+1;
- Хмельницкий -1...+1;
- Луцк -1...+1;
- Ровно -1...+1;
- Житомир +2...+4;
- Винница +2...+4;
- Одесса +15...+17;
- Николаев +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Симферополь +15...+17;
- Кропивницкий +11...+13;
- Черкассы +9...+11;
- Чернигов +5...+7;
- Сумы +7...+9;
- Полтава +11...+13;
- Днепр +15...+17;
- Запорожье +15...+17;
- Донецк +15...+17;
- Луганск +12...+14;
- Харьков +13...+15.
Прогноз погоды на 23 ноября / Карта Укргидрометцентра
Что о снеге в Украине писали ранее?
Напомним, что 22 ноября синоптики предупреждали о снеге во Львовской области. Ветер северный, 5 – 10 метров за секунду. Температура воздуха ожидалась от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Первый снег во Львове выпал 21 ноября. Несмотря на то, что в основном первые снежинки таяли в воздухе, еще не долетая до земли, поверхности все же успели покрыться тонким слоем снега.
Ранее снегом покрыло Одессу. Для Одесской области такая ранняя зима – явление редкое, ведь обычно холодный сезон начинается позже, а температура остается относительно мягкой.