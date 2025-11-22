В частности II уровень опасности – оранжевый – объявили во Львове вечером 22 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Закарпатскую ОГА, Львовский городской совет и телеграмм-каналы.

Где ожидаются снегопады?

Во Львове объявили штормовое предупреждение из-за значительных осадков мокрого снега и метели ночью 22 ноября и 23 ноября.

Вечером 22 ноября во Львове будет действовать II – оранжевый – уровень опасности. В воскресенье – 1 уровень опасности – желтый.

Кроме метели, ожидается налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

Ночью и утром 23 ноября значительные осадки ожидаются на Закарпатье, в частности в Ужгороде. Синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег, а в горах – снег и налипание мокрого снега. На дорогах возможна гололедица, местами – гололед. В высокогорье также могут быть порывы ветра 15 – 20 метров в секунду и метели.

В области объявлен первый уровень опасности – желтый.

Заместитель председателя ОГА Ростислав Прицак сообщил, что такие условия могут вызвать перебои со светом и связью, затрудненное движение транспорта, трудности в работе коммунальных служб и риски для туристско-рекреационной сферы.

Водителей и пешеходов призывают быть осторожными на дорогах. Автомобилям нужно держать включенными фары и держать дистанцию с другими транспортными средствами. Пешеходам указывают осторожно переходить дорогу и использовать светоотражающие элементы – ленты, наклейки и тому подобное.

В Тернопольской области ожидаются дождь, мокрый снег, слабый гололед, туман и налипание мокрого снега. Особенно интенсивными осадки могут быть ночью.

Какой будет погода 23 ноября?