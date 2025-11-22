Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Ускладнений рух та знеструмлення сотні населених пунктів: Львів і область накрила зима

Коли сніг і дощі припиняться?

Ще протягом 23 листопада у західних регіонах пройде помірний мокрий сніг. На Закарпатті та Прикарпатті такі опади будуть значними. Також можливі налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця на дорогах.

Утім, згідно з прогнозом синоптиків, вже в період з 24 по 25 листопада опади та вищезгадані явища тимчасово відійдуть. Водночас в інших областях очікуються незначні, а також помірні дощі 23 – 24 листопада.

У Житомирській та Вінницькій областях вони супроводжуватимуться мокрим снігом. Але вже у вівторок, 25 листопада, опади припиняться і на цих територіях. Синоптики також попереджають про можливий туман.

Як зміниться погода невдовзі?