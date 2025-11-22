Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Когда снег и дожди прекратятся?
Еще в течение 23 ноября в западных регионах пройдет умеренный мокрый снег. На Закарпатье и Прикарпатье такие осадки будут значительными. Также возможны налипание мокрого снега, гололед и гололедица на дорогах.
Впрочем, согласно прогнозу синоптиков, уже в период с 24 по 25 ноября осадки и вышеупомянутые явления временно отойдут. В то же время в других областях ожидаются незначительные, а также умеренные дожди 23 – 24 ноября.
В Житомирской и Винницкой областях они будут сопровождаться мокрым снегом. Но уже во вторник, 25 ноября, осадки прекратятся и на этих территориях. Синоптики также предупреждают о возможном тумане.
Как изменится погода вскоре?
- Сообщали, что на выходных 22 и 23 ноября погода будет с температурными контрастами, колебаниями атмосферного давления, и с порывистым ветром. Для части областей прогнозируют морозы и снег.
- Более того, хоть погода в Украине в течение последних дней сопровождалась морозами в части областей в ночные часы, но уже в дальнейшем кое-где температура воздуха опустится ниже 0 в дневные часы.
- Также напомним, ранее сообщали, что уже примерно с 25 ноября в Украину придет резкое похолодание. По предварительному прогнозу, оно продержится как минимум до 3 декабря. Ночью будут значительные морозы.