Причиною цього стане нерівномірний розподіл температурного поля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Дивіться також Шквали вітру, сніги та морози будуть у частині України: прогноз погоди на 24 листопада

Якою буде погода цього тижня?

У понеділок, 24 листопада, у західній частині буде сніг та ожеледиця, в інших областях будуть дощі та грози. Температура повітря у західних областях вночі становитиме -2...-7 градусів, а вдень -1...+4 градусів.

На території інших регіонів вночі варто очікувати 0…+11 градусів. Удень стовпчики термометрів показуватимуть +4…+12 градусів. Водночас на крайньому південному сході місцями буде +13…+16 градусів.

У вівторок, 25 листопада, у західних регіонах будуть дощі та мокрий сніг. Температура повітря вночі буде -3...+3 градусів, вдень +2...+7 градусів. У південній та східній частині протягом доби буде +2...+13 градусів.

У середу, 26 листопада, на крайньому заході пройдуть дощі, у Карпатах з мокрим снігом. Вдень у центральних та південних областях можливі шквали вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Уночі температура у західних областях буде -2…+4 градусів, вдень - +4…+10 градусів. В інших областях вночі буде +4…+10 градусів, вдень буде +9…+14 градусів. У південній частині пригріє до 18 градусів.

У четвер, 27 листопада, у південних, центральних та східних областях будуть дощі й тумани. У західних областях протягом доби буде -3...+4 градуси, в інших регіонах +5...+17, залежно від регіону, впродовж доби.

У п'ятницю, 28 листопада, дощі з мокрим снігом будуть у південних, центральних та східних регіонах. Можливі шквали у південній частині, Температура вночі становитиме +4...+10 градусів, вдень +5...12 градусів.

У суботу, 29 листопада, значних опадів в Україні не очікується. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні -3…+2 градусів, у денні години стовпчики термометрів показуватимуть +2…+8 градусів.

У неділю, 30 листопада, в усіх областях радше за все буде без опадів, але місцями можливий туман. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 градусів, у денні години вона коливатиметься в межах +3...+8 градусів.

Коли вдарять морози в Україні?