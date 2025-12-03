Таку інформацію розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її інтерв'ю для NV.

Дивіться також Якою буде погода у перший тиждень зими

Яка погода буде у першій декаді грудня?

Синоптикиня розповіла, що погода в період з 1 по 10 грудня здебільшого буде теплою. Погоду найближчим часом формуватиме поле підвищеного тиску, і тепла, волога, а також малорухома повітряна маса.

Сильного вітру найближчими днями очікувати не варто, також поки не передбачається істотних опадів. Погода загалом буде хмарною та вологою. Водночас температурні показники будуть стабільними.

Така синоптична ситуація, звичайно, сприятиме утворенню туманів, які в поєднанні з захмареним небом та періодичною мжичкою і високою вологістю додаватимуть дискомфорту,

– пояснила Наталія Птуха.

Що прогнозували синоптики для цього місяця?