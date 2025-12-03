Таку інформацію розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її інтерв'ю для NV.
Яка погода буде у першій декаді грудня?
Синоптикиня розповіла, що погода в період з 1 по 10 грудня здебільшого буде теплою. Погоду найближчим часом формуватиме поле підвищеного тиску, і тепла, волога, а також малорухома повітряна маса.
Сильного вітру найближчими днями очікувати не варто, також поки не передбачається істотних опадів. Погода загалом буде хмарною та вологою. Водночас температурні показники будуть стабільними.
Така синоптична ситуація, звичайно, сприятиме утворенню туманів, які в поєднанні з захмареним небом та періодичною мжичкою і високою вологістю додаватимуть дискомфорту,
– пояснила Наталія Птуха.
Що прогнозували синоптики для цього місяця?
Температурний фон в Україні наразі є вищим за кліматичну норму. Через це поки метеорологічної зими не очікується, значних морозів теж не буде, повідомляв синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт.
Загалом наразі передбачається теплий сценарій впродовж усього грудня на більшій частині Європи, зокрема й в Україні. Також повідомляли, що у цей період можливі часті тумани й багато похмурих днів.
Загалом попередні розрахунки синоптиків показують, що середня місячна температура цієї зими може бути на 1 – 3 градуси вищою за звичну багаторічну норму, через що буде "більше плюсів, ніж мінусів".