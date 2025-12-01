У частині областей також пройдуть дощі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Прогноз погоди на тиждень

У понеділок, 1 грудня, у південних, центральних областях і на Прикарпатті будуть незначні дощі та мряка, подекуди буде туман. Температура повітря вночі буде -2…+4 градусів, вдень вона становитиме +2…+7 градусів.

У вівторок, 2 грудня, у більшості областей буде туман та мряка. У нічний час температура повітря буде -2...+4 градусів, удень становитиме +2...+7 градусів. У південній частині протягом доби очікується +6…+12 градусів.

У середу, 3 грудня, погода здебільшого буде похмурою та туманною. Вночі температура повітря становитиме -1…+4 градусів, удень буде +2…+7 градусів. У південних областях впродовж доби буде +5…+10 градусів.

У четвер, 4 грудня, погода буде теплою та хмарною, можливий туман. Водночас опадів не передбачається. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2…+4 градусів, а вдень буде +3…+8 градусів.

У п'ятницю, 5 грудня, у західних та південних областях можливий туман. Температура повітря вночі буде -3…+2 градусів, а вдень – +2…+7 градусів. У Криму та на Закарпатті очікується +8…+10 градусів.

У суботу, 6 грудня, погода буде сухою. У нічні години температура повітря буде в межах -4…+1 градусів, вдень становитиме +1…+6 градусів. У південних та західних областях подекуди буде +7…+9 градусів.

У неділю, 7 грудня, погода буде сухою, але можливі шквали вітру у південній частині. Температура повітря вночі буде 0…-5 градусів тепла, вдень – 0…+5 градусів, на крайньому півдні та на Закарпатті – +6…+8 градусів.

