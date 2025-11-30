Таку інформацію розповів український синоптик Ігор Кібальчич. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Телеграф".

Яка погода буде на початку грудня?

За його словами, через східні та південно-східні вітри в Україні очікуються теплі погодні умови без суттєвих опадів, також можливі тумани. Попри це, 1 грудня у південній частині країни, ймовірно, пройдуть дощі.

Однак, небо більшу частину часу очікується в основному хмарним, а тумани й мряка будуть досить частим явищем в найближчі 10 днів,

– пояснив він.

Також синоптик попередив, що дощі можуть пройти у західних областях дещо пізніше – вже 10 грудня. Водночас снігу найближчим часом очікувати не варто. Незначний сніг невдовзі можливий тільки в Карпатах.

Що прогнозували раніше?