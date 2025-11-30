Таку інформацію розповів український синоптик Ігор Кібальчич. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Телеграф".
Яка погода буде на початку грудня?
За його словами, через східні та південно-східні вітри в Україні очікуються теплі погодні умови без суттєвих опадів, також можливі тумани. Попри це, 1 грудня у південній частині країни, ймовірно, пройдуть дощі.
Однак, небо більшу частину часу очікується в основному хмарним, а тумани й мряка будуть досить частим явищем в найближчі 10 днів,
– пояснив він.
Також синоптик попередив, що дощі можуть пройти у західних областях дещо пізніше – вже 10 грудня. Водночас снігу найближчим часом очікувати не варто. Незначний сніг невдовзі можливий тільки в Карпатах.
Що прогнозували раніше?
Раніше синоптики повідомляли, що температурний фон в Україні наразі є вищим за кліматичну норму. Через це поки метеорологічної зими не очікується, значних морозів найближчим часом не буде.
Радше за все грудень у перші тижні буде доволі теплим, сильних морозів не буде. Через потепління клімату цей місяць останнім часом дедалі більше демонструє характеристики пізньої осені.
Загалом, згідно з попереднім прогнозом, середня місячна температура у грудні буде на щонайменше кілька градусів вищою за норму. У цей період можливі хуртовини, сніговий покрив і ожеледь.