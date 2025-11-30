Такую информацию рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".
Смотрите также Какой будет погода в последние дни осени
Какая погода будет в начале декабря?
По его словам, из-за восточных и юго-восточных ветров в Украине ожидаются теплые погодные условия без существенных осадков, также возможны туманы. Несмотря на это, 1 декабря в южной части страны, вероятно, пройдут дожди.
Однако, небо большую часть времени ожидается в основном облачным, а туманы и морось будут довольно частым явлением в ближайшие 10 дней,
– пояснил он.
Также синоптик предупредил, что дожди могут пройти в западных областях несколько позже – уже 10 декабря. В то же время снега в ближайшее время ожидать не стоит. Незначительный снег вскоре возможен только в Карпатах.
Что прогнозировали ранее?
Ранее синоптики сообщали, что температурный фон в Украине сейчас выше климатической нормы. Поэтому пока метеорологической зимы не ожидается, значительных морозов в ближайшее время не будет.
Скорее всего декабрь в первые недели будет довольно теплым, сильных морозов не будет. Из-за потепления климата этот месяц в последнее время все больше демонстрирует характеристики поздней осени.
В общем, согласно предварительному прогнозу, средняя месячная температура в декабре будет как минимум на несколько градусов выше нормы. В этот период возможны метели, снежный покров и гололед.