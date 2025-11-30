Такую информацию рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".

Какая погода будет в начале декабря?

По его словам, из-за восточных и юго-восточных ветров в Украине ожидаются теплые погодные условия без существенных осадков, также возможны туманы. Несмотря на это, 1 декабря в южной части страны, вероятно, пройдут дожди.

Однако, небо большую часть времени ожидается в основном облачным, а туманы и морось будут довольно частым явлением в ближайшие 10 дней,

– пояснил он.

Также синоптик предупредил, что дожди могут пройти в западных областях несколько позже – уже 10 декабря. В то же время снега в ближайшее время ожидать не стоит. Незначительный снег вскоре возможен только в Карпатах.

