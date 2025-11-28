Шквалов ветра не будет, однако местами пройдут значительные осадки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какая погода будет в последние дни ноября?

Суббота, 29 ноября

В западных регионах будет облачно и без дождей, лишь местами возможен туман. В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+4 градусов, днем столбики термометров покажут +4...+10 градусов.

В северных регионах возможны дожди и туман ночью и утром, местами будет туман. Температура воздуха в ночное время составит в диапазоне 0...+5 градусов тепла. Днем она будет в пределах +5...+10 градусов.

В центральных регионах, как ожидается, сутки пройдут без дождей, однако будет облачно. В ночные часы температура воздуха будет +2...+7 градусов. В дневное время столбики термометров будут показывать +6...+11 градусов.

В южных регионах и в Крыму погода будет теплой и сухой, но ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью будет +6...+11 градусов, днем в этой части страны стоит ожидать +11...+16 градусов.

В восточных регионах в основном погода будет без осадков. Сильного ветра, как и в других регионах, не ожидается. В ночные часы температура воздуха будет +2...+7 градусов, в течение дня синоптик прогнозирует +6...+11 градусов.

Воскресенье, 30 ноября

В западных областях погода будет облачной с прояснениями, без осадков, но местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит -1...+5 градусов, днем она будет колебаться в пределах +2...+7 градусов.

В северных областях также ожидается облачная погода с отсутствием осадков. В ночное время температура воздуха будет в диапазоне -1...+4 градусов тепла. Днем синоптик прогнозирует для этой части страны +1...+6 градусов.

В центральных областях погода также будет облачной и без осадков. Температура воздуха в ночные часы в этих регионах составит в пределах +1...+6 градусов. В дневное время стоит ожидать +3...+8 градусов.

В южных областях и в Крыму днем местами пройдут осадки, в частности, в Одесской области будут сильные дожди. Температура воздуха ночью будет +5...+10 градусов, днем она будет колебаться в пределах +7...+12 градусов.

В восточных областях осадков не предвидится. Температура воздуха в ночные часы составит -1...+4 градусов тепла. В течение дня в этой части страны, согласно прогнозу синоптика, ожидается +2...+7 градусов.

Какую погоду ждать в ближайшее время?