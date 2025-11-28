Шквалів вітру не буде, проте подекуди пройдуть значні опади. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Яка погода буде в останні дні листопада?

Субота, 29 листопада

У західних регіонах буде хмарно та без дощів, лише місцями можливий туман. У нічні години температура повітря коливатиметься у межах -1…+4 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +4…+10 градусів.

У північних регіонах можливі дощі та мряка вночі та зранку, подекуди буде туман. Температура повітря у нічний час становитиме в діапазоні 0...+5 градусів тепла. Вдень вона буде в межах +5...+10 градусів.

У центральних регіонах, як очікується, доба минеться без дощів, проте буде хмарно. У нічні години температура повітря буде +2…+7 градусів. У денний час стовпчики термометрів показуватимуть +6…+11 градусів.

У південних регіонах та в Криму погода буде теплою та сухою, але вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря вночі буде +6…+11 градусів, удень у цій частині країни варто очікувати +11…+16 градусів.

У східних регіонах здебільшого погода буде без опадів. Сильного вітру, як і в інших регіонах, не очікується. У нічні години температура повітря буде +2…+7 градусів, протягом дня синоптик прогнозує +6…+11 градусів.

Неділя, 30 листопада

У західних областях погода буде хмарною з проясненнями, без опадів, але місцями можливий туман. Температура повітря вночі становитиме -1...+5 градусів, вдень вона коливатиметься в межах +2...+7 градусів.

У північних областях також очікується хмарна погода з відсутністю опадів. У нічний час температура повітря буде в діапазоні -1...+4 градусів тепла. Вдень синоптик прогнозує для цієї частини країни +1...+6 градусів.

У центральних областях погода також буде хмарною та без опадів. Температура повітря у нічні години у цих регіонах становитиме в межах +1…+6 градусів. У денний час варто очікувати +3…+8 градусів.

У південних областях та у Криму вдень подекуди пройдуть опади, зокрема, в Одеській області будуть сильні дощі. Температура повітря вночі буде +5…+10 градусів, вдень вона коливатиметься в межах +7…+12 градусів.

У східних областях опадів не передбачається. Температура повітря у нічні години становитиме -1...+4 градусів тепла. Протягом дня у цій частині країни, згідно з прогнозом синоптика, очікується +2...+7 градусів.

