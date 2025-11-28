Однак подекуди можливий туман. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

За даними синоптиків, в Україні день мине без опадів. Лише на Одещині вночі очікується невеликий дощ. Також вночі та вранці у більшості областей можливий туман. Вітер буде південно-східним зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду.

Температура на півдні країни, Кіровоградщині та Дніпропетровщині вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів тепла, вдень – від +7 до +12 градусів, а в Криму – до +16 градусів.

На решті території вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +4 градусів тепла до -1 морозу, вдень – +4…+9 градусів тепла.

Яка температура буде в українських містах?

  • Київ +7…+9;
  • Ужгород +7...+9;
  • Львів +6...+8;
  • Івано-Франківськ +6...+8;
  • Тернопіль +6...+8;
  • Чернівці +6...+8;
  • Хмельницький +6...+8;
  • Луцьк +6...+8;
  • Рівне +6...+8;
  • Житомир +6...+8;
  • Вінниця +8...+10;
  • Одеса +9...+11;
  • Миколаїв +9...+11;
  • Херсон +9...+11;
  • Сімферополь +13...+15;
  • Кропивницький +9...+11;
  • Черкаси +8...+10;
  • Чернігів +6...+8;
  • Суми +6...+8;
  • Полтава +8...+10;
  • Дніпро +9...+11;
  • Запоріжжя +9...+11;
  • Донецьк +7...+9;
  • Луганськ +7...+9;
  • Харків +6...+8.

Прогноз погоди в Україні на 29 листопада
Прогноз погоди в Україні на 29 листопада / Скриншот карти Укргідрометцентру

Що варто знати про погоду в Україні?

  • За даними синоптика Ігоря Кібальчича, у грудні 2025 року очікується аномально тепла погода без сильних морозів, з відчутним зниженням температури лише наприкінці місяця. У південній частині країни та на Закарпатті, ймовірно, збережеться висока температура, а більшість опадів будуть у вигляді дощу та мряки.

  • Керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня зауважила, що середня місячна температура в грудні може бути на 1 – 3 градуси вищою за норму. Сильних опадів на початку грудня не очікується, а температурний фон коливатиметься приблизно в межах від 1 до 8 градусів.