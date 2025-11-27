Таку інформацію розповів український синоптик Ігор Кібальчич. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Телеграф".

Яку погоду чекати у грудні?

Синоптик пояснив, що наразі передбачається теплий сценарій впродовж усього грудня на більшій частині Європи, зокрема й в Україні. Очікується вищий фон температури повітря у порівнянні з кліматичною нормою.

Також у цей період можливі досить часті тумани, поривчастий вітер і загалом багато похмурих днів. Через підвищений атмосферний тиск загальна кількість опадів у грудні буде нижче за норму в середньому на 10 – 30 %.

За його словами, перша декада грудня характеризуватиметься спокійною погодою, яка супроводжуватиметься незначною кількістю опадів та слабким вітром. Температура повітря, ймовірно, буде стабільно вищою за норму.

Ігор Кібальчич каже, що температурні показники майже у всіх областях перевищуватимуть 0 градусів, тому метеорологічна зима, для якої характерні стійкі морози, поки що не очікується. Можливі лише подекуди нічні морози.

Які прогнози давали на грудень?