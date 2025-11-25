Для цього періоду, зокрема, характерні хуртовини, сніговий покрив та ожеледь. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода у грудні?
За попередніми даними, впродовж грудня 2025 року середня місячна температура буде від 3 градусів морозу до 5 градусів тепла, що є на 2 градуси вищим за норму.
Водночас місячна кількість опадів буде у межах 34 – 78 міліметрів, у гірських районах місцями вона буде на рівні 88 – 105 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.
Яка загальна кліматична характеристика грудня?
Абсолютний мінімум температури у грудні становить від 22 до 34 градусів морозу, у більшості східних, Львівській та Івано-Франківській областях місцями вона сягала від 34 до 38 градусів морозу.
У південній частині мінімум становить від 10 до 25 градусів морозу. Водночас абсолютний максимум цього місяця є від 9 до 20 градусів тепла. У Криму найвищий показник сягав до 26 градусів тепла.
Загалом середня місячна температура складає від 1 до 5 градусів морозу, у південних областях та на Закарпатті місцями від 0 до 2 градусів тепла. У Криму цей показник сягає до 6 градусів тепла.
Водночас середня місячна кількість опадів складає 30 – 66 міліметрів, але на Закарпатті, в Карпатах та в Криму місцями сягає 76 – 139 міліметрів.
У більшості областей утворюється сніговий покрив, на півдні країни встановлюється не кожного року. У грудні відмічені сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг – тумани та ожеледь,
– ідеться у прогнозі.
Зверніть увагу! Вищевказані показники, це не точний прогноз на грудень, а лише аналіз показників минулих років!
Яка погода можлива взимку?
Професорка Вазіра Мартазінова розповідала, що у перший місяць зими Україну зустріне велика кількість опадів. Здебільшого вони будуть у вигляді мокрого снігу. Також у грудні очікується значне похолодання.
Водночас погода у період новорічних свят характеризуватиметься відчутним зниженням температури повітря. Утім, сильних морозів все ж очікувати не варто. Значної відмінності від попередніх років не буде.
Наголошуємо, що у медіа є інформація про те, що в Україні буде арктична зима, внаслідок якої арктичні повітряні маси принесуть хвилю морозів. Утім, така інформація насправді не відповідає дійсності.