Для цього періоду, зокрема, характерні хуртовини, сніговий покрив та ожеледь. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода у грудні?

За попередніми даними, впродовж грудня 2025 року середня місячна температура буде від 3 градусів морозу до 5 градусів тепла, що є на 2 градуси вищим за норму.

Водночас місячна кількість опадів буде у межах 34 – 78 міліметрів, у гірських районах місцями вона буде на рівні 88 – 105 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.

Яка загальна кліматична характеристика грудня?

Абсолютний мінімум температури у грудні становить від 22 до 34 градусів морозу, у більшості східних, Львівській та Івано-Франківській областях місцями вона сягала від 34 до 38 градусів морозу.

У південній частині мінімум становить від 10 до 25 градусів морозу. Водночас абсолютний максимум цього місяця є від 9 до 20 градусів тепла. У Криму найвищий показник сягав до 26 градусів тепла.

Загалом середня місячна температура складає від 1 до 5 градусів морозу, у південних областях та на Закарпатті місцями від 0 до 2 градусів тепла. У Криму цей показник сягає до 6 градусів тепла.

Водночас середня місячна кількість опадів складає 30 – 66 міліметрів, але на Закарпатті, в Карпатах та в Криму місцями сягає 76 – 139 міліметрів.

У більшості областей утворюється сніговий покрив, на півдні країни встановлюється не кожного року. У грудні відмічені сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг – тумани та ожеледь,

– ідеться у прогнозі.

Зверніть увагу! Вищевказані показники, це не точний прогноз на грудень, а лише аналіз показників минулих років!

