Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Якою буде погода 28 листопада?
За даними синоптиків, уночі погоду у центральних, північних, Чернівецькій та Одеській областях визначатиме малоактивний атмосферний фронт, який зумовить невеликий дощ, а вдень у більшості областей погоду без опадів формуватиме поле підвищеного тиску.
Над Україною все ще перебуватиме тепла волога повітряна маса, тож і значення температури по території країни будуть майже скрізь вище за норму,
– підкреслили в Укргідрометцентрі.
У західних північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі очікується в межах +4..-1 градусу, вдень стовпчики термометрів сягатимуть +1…+6 градусів, у всіх інших областях вночі повітря охолоджуватиметься до +4..+9, натомість денні максимуми сягатимуть +7…+12 градусів, а на півдні до +16.
Якою буде температура в містах?
Київ +2...+4;
Ужгород +3...+5;
Львів +3...+5;
Івано-Франківськ +3...+5;
Тернопіль +3...+5;
Чернівці +3...+5;
Хмельницький +4...+6;
Луцьк +3...+5;
Рівне +4...+6;
Житомир +3...+5;
Вінниця +3...+5;
Одеса +14...+16;
Миколаїв +13...+15;
Херсон +13...+15;
Сімферополь +13...+15;
Кропивницький +7...+9;
Черкаси +3...+5;
Чернігів +3...+5;
Суми +4...+6;
Полтава +9...+11;
Дніпро +9...+11;
Запоріжжя +13...+15;
Донецьк +11...+13;
Луганськ +9...+11;
Харків +7...+9.
Погода в Україні на 28 листопада / Карта Укргідрометцентру
Що синоптики розповідали про погоду раніше?
До слова, метеорологиня пояснила, що попередні розрахунки показують, що середня місячна температура цієї зими може бути на 1 – 3 градуси вищою за звичну багаторічну норму.
За її словами, згідно з наявними розрахунками, сильних опадів на початку грудня не буде.
Також синоптики попередили про небезпеку по території Львівської області та міста Львова. Ожеледиця на дорогах очікується 27 листопада, а також вночі та вранці 28 – 30 листопада.