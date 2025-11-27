Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода 28 листопада?

За даними синоптиків, уночі погоду у центральних, північних, Чернівецькій та Одеській областях визначатиме малоактивний атмосферний фронт, який зумовить невеликий дощ, а вдень у більшості областей погоду без опадів формуватиме поле підвищеного тиску.

Над Україною все ще перебуватиме тепла волога повітряна маса, тож і значення температури по території країни будуть майже скрізь вище за норму,
– підкреслили в Укргідрометцентрі.

У західних північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі очікується в межах +4..-1 градусу, вдень стовпчики термометрів сягатимуть +1…+6 градусів, у всіх інших областях вночі повітря охолоджуватиметься до +4..+9, натомість денні максимуми сягатимуть +7…+12 градусів, а на півдні до +16.

Якою буде температура в містах?

  • Київ +2...+4;

  • Ужгород +3...+5;

  • Львів +3...+5;

  • Івано-Франківськ +3...+5;

  • Тернопіль +3...+5;

  • Чернівці +3...+5;

  • Хмельницький +4...+6;

  • Луцьк +3...+5;

  • Рівне +4...+6;

  • Житомир +3...+5;

  • Вінниця +3...+5;

  • Одеса +14...+16;

  • Миколаїв +13...+15;

  • Херсон +13...+15;

  • Сімферополь +13...+15;

  • Кропивницький +7...+9;

  • Черкаси +3...+5;

  • Чернігів +3...+5;

  • Суми +4...+6;

  • Полтава +9...+11;

  • Дніпро +9...+11;

  • Запоріжжя +13...+15;

  • Донецьк +11...+13;

  • Луганськ +9...+11;

  • Харків +7...+9.

Погода в Україні на 28 листопада / Карта Укргідрометцентру

Що синоптики розповідали про погоду раніше?

  • До слова, метеорологиня пояснила, що попередні розрахунки показують, що середня місячна температура цієї зими може бути на 1 – 3 градуси вищою за звичну багаторічну норму.

  • За її словами, згідно з наявними розрахунками, сильних опадів на початку грудня не буде.

  • Також синоптики попередили про небезпеку по території Львівської області та міста Львова. Ожеледиця на дорогах очікується 27 листопада, а також вночі та вранці 28 – 30 листопада.