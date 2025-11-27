Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода 28 листопада?

За даними синоптиків, уночі погоду у центральних, північних, Чернівецькій та Одеській областях визначатиме малоактивний атмосферний фронт, який зумовить невеликий дощ, а вдень у більшості областей погоду без опадів формуватиме поле підвищеного тиску.

Над Україною все ще перебуватиме тепла волога повітряна маса, тож і значення температури по території країни будуть майже скрізь вище за норму,

– підкреслили в Укргідрометцентрі.

У західних північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі очікується в межах +4..-1 градусу, вдень стовпчики термометрів сягатимуть +1…+6 градусів, у всіх інших областях вночі повітря охолоджуватиметься до +4..+9, натомість денні максимуми сягатимуть +7…+12 градусів, а на півдні до +16.

Якою буде температура в містах?

Київ +2...+4;

Ужгород +3...+5;

Львів +3...+5;

Івано-Франківськ +3...+5;

Тернопіль +3...+5;

Чернівці +3...+5;

Хмельницький +4...+6;

Луцьк +3...+5;

Рівне +4...+6;

Житомир +3...+5;

Вінниця +3...+5;

Одеса +14...+16;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +7...+9;

Черкаси +3...+5;

Чернігів +3...+5;

Суми +4...+6;

Полтава +9...+11;

Дніпро +9...+11;

Запоріжжя +13...+15;

Донецьк +11...+13;

Луганськ +9...+11;

Харків +7...+9.

Погода в Україні на 28 листопада / Карта Укргідрометцентру

