Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода 28 ноября?

По данным синоптиков, ночью погоду в центральных, северных, Черновицкой и Одесской областях будет определять малоактивный атмосферный фронт, который обусловит небольшой дождь, а днем в большинстве областей погоду без осадков будет формировать поле повышенного давления.

Над Украиной все еще будет находиться теплая влажная воздушная масса, поэтому и значения температуры по территории страны будут почти везде выше нормы,
– подчеркнули в Укргидрометцентре.

В западных северных, Винницкой и Черкасской областях ночью ожидается в пределах +4...-1 градуса, днем столбики термометров будут достигать +1...+6 градусов, во всех других областях ночью воздух будет охлаждаться до +4...+9, зато дневные максимумы будут достигать +7...+12 градусов, а на юге до +16.

Какой будет температура в городах?

  • Киев +2...+4;

  • Ужгород +3...+5;

  • Львов +3...+5;

  • Ивано-Франковск +3...+5;

  • Тернополь +3...+5;

  • Черновцы +3...+5;

  • Хмельницкий +4...+6;

  • Луцк +3...+5;

  • Ровно +4...+6;

  • Житомир +3....+5;

  • Винница +3....+5;

  • Одесса +14...+16;

  • Николаев +13...+15;

  • Херсон +13...+15;

  • Симферополь +13...+15;

  • Кропивницкий +7...+9;

  • Черкассы +3...+5;

  • Чернигов +3....+5;

  • Сумы +4...+6;

  • Полтава +9...+11;

  • Днепр +9...+11;

  • Запорожье +13...+15;

  • Донецк +11...+13;

  • Луганск +9...+11;

  • Харьков +7...+9.

Погода в Украине на 28 ноября / Карта Укргидрометцентра

Что синоптики рассказывали о погоде ранее?

  • К слову, метеоролог объяснила, что предварительные расчеты показывают, что средняя месячная температура этой зимой может быть на 1 – 3 градуса выше привычной многолетней нормы.

  • По ее словам, согласно имеющимся расчетам, сильных осадков в начале декабря не будет.

  • Также синоптики предупредили об опасности по территории Львовской области и города Львова. Гололедица на дорогах ожидается 27 ноября, а также ночью и утром 28 – 30 ноября.