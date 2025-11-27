Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Какой будет погода 28 ноября?
По данным синоптиков, ночью погоду в центральных, северных, Черновицкой и Одесской областях будет определять малоактивный атмосферный фронт, который обусловит небольшой дождь, а днем в большинстве областей погоду без осадков будет формировать поле повышенного давления.
Над Украиной все еще будет находиться теплая влажная воздушная масса, поэтому и значения температуры по территории страны будут почти везде выше нормы,
– подчеркнули в Укргидрометцентре.
В западных северных, Винницкой и Черкасской областях ночью ожидается в пределах +4...-1 градуса, днем столбики термометров будут достигать +1...+6 градусов, во всех других областях ночью воздух будет охлаждаться до +4...+9, зато дневные максимумы будут достигать +7...+12 градусов, а на юге до +16.
Какой будет температура в городах?
Киев +2...+4;
Ужгород +3...+5;
Львов +3...+5;
Ивано-Франковск +3...+5;
Тернополь +3...+5;
Черновцы +3...+5;
Хмельницкий +4...+6;
Луцк +3...+5;
Ровно +4...+6;
Житомир +3....+5;
Винница +3....+5;
Одесса +14...+16;
Николаев +13...+15;
Херсон +13...+15;
Симферополь +13...+15;
Кропивницкий +7...+9;
Черкассы +3...+5;
Чернигов +3....+5;
Сумы +4...+6;
Полтава +9...+11;
Днепр +9...+11;
Запорожье +13...+15;
Донецк +11...+13;
Луганск +9...+11;
Харьков +7...+9.
Погода в Украине на 28 ноября / Карта Укргидрометцентра
Что синоптики рассказывали о погоде ранее?
К слову, метеоролог объяснила, что предварительные расчеты показывают, что средняя месячная температура этой зимой может быть на 1 – 3 градуса выше привычной многолетней нормы.
По ее словам, согласно имеющимся расчетам, сильных осадков в начале декабря не будет.
Также синоптики предупредили об опасности по территории Львовской области и города Львова. Гололедица на дорогах ожидается 27 ноября, а также ночью и утром 28 – 30 ноября.