Впрочем, большого количества осадков тоже ждать не стоит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Будет ли снег в Украине?

В среду, 26 ноября на крайнем западе страны пройдет небольшой дождь. Такие же осадки будут в четверг, 27 ноября, в большинстве северных, центральных, а также Черновицкой, Одесской и Николаевской областях.



Прогноз погоды на 26 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

В пятницу, 28 ноября ночью в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях также пройдут небольшие осадки. По большей части они будут в виде дождя. В других регионах осадков пока не прогнозируют.



Прогноз погоды на 28 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Что ждать от погоды в декабре?