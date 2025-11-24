Синоптики также предупреждают о тумане. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Где будут идти дожди и снег?

В период с 25 по 26 ноября в западных регионах пройдет незначительный дождь, местами с мокрым снегом. Также на дорогах возможна гололедица. Уже в четверг, 27 ноября, осадки распространятся и на территорию других областей.



Прогноз погоды на 25 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание! Во вторник, 25 ноября, в Карпатах, а днем и на территории большинства центральных и южных областей ожидаются сильные порывы ветра, скоростью от 15 до 18 метров в секунду.



Прогноз погоды на 26 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Согласно предварительному прогнозу Укргидрометцентра, в этот день в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях пройдет небольшой дождь. В то же время в других частях страны существенных осадков не прогнозируют.



Прогноз погоды на 27 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду ждать в течение недели?