Синоптики також попереджають про туман. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Дивіться також Морози відійдуть з України: коли повернеться плюсова температура
Де йтимуть дощі та сніг?
В період з 25 по 26 листопада у західних регіонах пройде незначний дощ, місцями з мокрим снігом. Також на дорогах можлива ожеледиця. Вже у четвер, 27 листопада, опади поширяться і на територію інших областей.
Прогноз погоди на 25 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Зверніть увагу! У вівторок, 25 листопада, в Карпатах, а вдень і на території більшості центральних та південних областей очікуються сильні пориви вітру швидкістю від 15 до 18 метрів за секунду.
Прогноз погоди на 26 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Згідно з попереднім прогнозом Укргідрометцентру, цього дня у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях пройде невеликий дощ. Водночас в інших частинах країни істотних опадів не прогнозують.
Прогноз погоди на 27 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Яку погоду чекати протягом тижня?
Погода в останній тиждень листопада буде аномально теплою та нестійкою. Водночас західним областям на тижні варто очікувати холод, який буде зі снігом та ожеледицею. Деякі інші регіони накриють дощі.
Зазначимо, що різкого зниження температури в Україні, як відомо, найближчим часом не прогнозують. Температурні показники зросли на кілька градусів, поки можливі лише нічні морози у Закарпатській області.
До слова, хоч колись в Україні у листопаді фіксували люті морози й подекуди мінімуми були від 25 до 31 градусу морозу, але цього року таких температур радше за все не буде. Це були одиничні випадки.