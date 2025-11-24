Синоптики також попереджають про туман. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Де йтимуть дощі та сніг?

В період з 25 по 26 листопада у західних регіонах пройде незначний дощ, місцями з мокрим снігом. Також на дорогах можлива ожеледиця. Вже у четвер, 27 листопада, опади поширяться і на територію інших областей.



Прогноз погоди на 25 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! У вівторок, 25 листопада, в Карпатах, а вдень і на території більшості центральних та південних областей очікуються сильні пориви вітру швидкістю від 15 до 18 метрів за секунду.



Прогноз погоди на 26 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Згідно з попереднім прогнозом Укргідрометцентру, цього дня у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях пройде невеликий дощ. Водночас в інших частинах країни істотних опадів не прогнозують.



Прогноз погоди на 27 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду чекати протягом тижня?