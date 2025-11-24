Незначне підвищення температури очікується 26 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Коли покращиться погода в Україні?

Ще протягом 24 та 25 листопада в Україні будуть сніги та дощі, залежно від регіону. У нічні години стовпчики термометрів показуватимуть температуру нижче нуля, найпрохолодніше буде на території західних і північних областей.



Прогноз погоди в Україні на 25 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Але вже з 26 листопада морозів очікувати не варто. У західних областях температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 4 градусів тепла. В інших областях уночі вона становитиме від 0 до 11 градусів, залежно від регіону.



Прогноз погоди в Україні на 26 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Крім вищезгаданого, зазначимо, що згідно з картами Укргідрометцентру, у середу незначні дощі ще затримаються на території західних областей. У нічний час вони подекуди супроводжуватимуться мокрим снігом.

Яку погоду чекати найближчим часом?