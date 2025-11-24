Незначительное повышение температуры ожидается 26 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Когда улучшится погода в Украине?

Еще в течение 24 и 25 ноября в Украине будут снега и дожди, в зависимости от региона. В ночные часы столбики термометров будут показывать температуру ниже нуля, прохладнее всего будет на территории западных и северных областей.



Прогноз погоды в Украине на 25 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Но уже с 26 ноября морозов ожидать не стоит. В западных областях температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 4 градусов тепла. В других областях ночью она составит от 0 до 11 градусов, в зависимости от региона.



Прогноз погоды в Украине на 26 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Кроме вышеупомянутого, отметим, что согласно картам Укргидрометцентра, в среду незначительные дожди еще задержатся на территории западных областей. В ночное время они местами будут сопровождаться мокрым снегом.

Какую погоду ждать в ближайшее время?