Утім, великої кількості опадів теж чекати не варто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Чи буде сніг в Україні?

У середу, 26 листопада на крайньому заході країни пройде невеликий дощ. Такі ж опади будуть у четвер, 27 листопада, в більшості північних, центральних, а також Чернівецькій, Одеській та Миколаївській областях.



Прогноз погоди на 26 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

У п'ятницю, 28 листопада вночі в більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях також пройдуть невеликі опади. Здебільшого вони будуть у вигляді дощу. В інших регіонах опадів поки не прогнозують.



Прогноз погоди на 28 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Що чекати від погоди у грудні?