Утім, великої кількості опадів теж чекати не варто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Чи буде сніг в Україні?

У середу, 26 листопада на крайньому заході країни пройде невеликий дощ. Такі ж опади будуть у четвер, 27 листопада, в більшості північних, центральних, а також Чернівецькій, Одеській та Миколаївській областях.

Погода в Україні на 26 листопада
Прогноз погоди на 26 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

У п'ятницю, 28 листопада вночі в більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях також пройдуть невеликі опади. Здебільшого вони будуть у вигляді дощу. В інших регіонах опадів поки не прогнозують.

Погода в Україні на 28 листопада
Прогноз погоди на 28 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Що чекати від погоди у грудні?

  • Першого зимового місяця варто очікувати, що середня місячна температура буде на щонайменше кілька градусів вищою за норму. Для цього періоду, зокрема, характерні хуртовини, сніговий покрив та ожеледь.

  • Ще раніше синоптики припускали, що в перший місяць зими Україна зустріне велику кількість опадів. Здебільшого вони будуть у вигляді мокрого снігу. Також у грудні, ймовірно, очікується суттєве похолодання.

  • Також повідомляли, що погода у період новорічних свят характеризуватиметься відчутним зниженням температури повітря. Утім, сильних морозів все ж не має бути. Значної відмінності від попередніх років не буде.