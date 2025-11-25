Утім, великої кількості опадів теж чекати не варто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Чи буде сніг в Україні?
У середу, 26 листопада на крайньому заході країни пройде невеликий дощ. Такі ж опади будуть у четвер, 27 листопада, в більшості північних, центральних, а також Чернівецькій, Одеській та Миколаївській областях.
Прогноз погоди на 26 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру
У п'ятницю, 28 листопада вночі в більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях також пройдуть невеликі опади. Здебільшого вони будуть у вигляді дощу. В інших регіонах опадів поки не прогнозують.
Прогноз погоди на 28 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Що чекати від погоди у грудні?
Першого зимового місяця варто очікувати, що середня місячна температура буде на щонайменше кілька градусів вищою за норму. Для цього періоду, зокрема, характерні хуртовини, сніговий покрив та ожеледь.
Ще раніше синоптики припускали, що в перший місяць зими Україна зустріне велику кількість опадів. Здебільшого вони будуть у вигляді мокрого снігу. Також у грудні, ймовірно, очікується суттєве похолодання.
Також повідомляли, що погода у період новорічних свят характеризуватиметься відчутним зниженням температури повітря. Утім, сильних морозів все ж не має бути. Значної відмінності від попередніх років не буде.