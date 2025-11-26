Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Когда будет гололедица на Львовщине?

Опасность по территории Львовской области и городу Львову будет удерживаться 4 суток.

Гололедица на дорогах ожидается 27 ноября, а также ночью и утром 28 – 30 ноября.

Объявлен І уровень опасности, желтый.

Справочно. I уровень опасности означает потенциальную опасность для населения, транспорта и инфраструктуры. Население просят быть осторожным во время пребывания на улице, избегать деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.

