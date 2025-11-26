Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Когда будет гололедица на Львовщине?
Опасность по территории Львовской области и городу Львову будет удерживаться 4 суток.
Гололедица на дорогах ожидается 27 ноября, а также ночью и утром 28 – 30 ноября.
Объявлен І уровень опасности, желтый.
Справочно. I уровень опасности означает потенциальную опасность для населения, транспорта и инфраструктуры. Население просят быть осторожным во время пребывания на улице, избегать деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.
Погода в Украине: последние новости
27 ноября в западных областях Украины ожидают ночью до -2 градусов. А в северных, центральных, Черновицкой, Хмельницкой и Одесской областях днем пройдут небольшие дожди.
А в декабре средняя температура ожидается от -3 до +5 градусов.
Сильного снега в Украине в ближайшее время не будет, будут идти только дожди.