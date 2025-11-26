Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 27 ноября?

Синоптики рассказали, что атмосферный фронт будет медленно двигаться с запада в восточном направлении.

Это разнообразит погоду в Украине как по осадкам, так и по температуре.

Во многих регионах в четверг будет сухая погода, но в большинстве северных, центральных, Черновицкой, Хмельницкой и Одесской областях днем ожидают небольшой дождь.

Ночью и утром возможен туман на Закарпатье и Прикарпатье.

Ветер в этот день будет юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный. Его скорость – 5 – 10 метров в секунду.

В большинстве областей будет еще достаточно теплая погода. А вот на Западе будет прохладнее.

Так, в западных областях ночью +3 – -2, днем +1 – +6. В южной части ночью в пределах +6 – +11°, днем +12 – +17. На остальной территории прогнозируют ночные +4 – +9, а днем столбики термометров достигнут +7 – +12.

Какой будет температура в городах?

Киев +7...+9;

Ужгород +4...+6;

Львов +3...+5;

Ивано-Франковск +3...+5;

Тернополь +4...+6;

Черновцы +4...+6;

Хмельницкий +5...+7;

Луцк +3...+5;

Ровно +5...+7;

Житомир +7...+9;

Винница +7...+9;

Одесса +14...+16;

Николаев +13...+15;

Херсон +13...+15;

Симферополь +16...+18;

Кропивницкий +12...+14;

Черкассы +10...+12;

Чернигов +9...+11;

Сумы +9...+11;

Полтава +11...+13;

Днепр +12...+14;

Запорожье +12...+14;

Донецк +11...+13;

Луганск +9...+11;

Харьков +9...+11.

Погода в Украине на 27 ноября / Карта Укргидрометцентра

