Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.
Смотрите также В какие области вернутся дожди со снегом и шквалы
Какая погода будет зимой?
По оценкам ученых, подготовленным на основе данных мировых прогностических центров (NOAA, ECMWF, CMCC и других), в большинстве стран Европы и в Украине зима будет теплее нормы на около 0,7 – 1,6 градуса.
В связи с глобальным потеплением, которое происходит в Украине стремительными темпами, уже не стоит бояться морозов от 30 до 35 градусов, которые в прошлом веке случались в Украине почти каждый зимний период.
В то же время значительно уменьшается количество дней, когда можно увидеть снег или снежный покров и вообще период метеорологической зимы. В частности, в южной части иногда зима не наступает, а осень плавно перетекает в весну.
Эта зима, согласно предварительным прогнозам экспертов, по сравнению с последними холодными сезонами в течение 4 – 6 лет, будет несколько прохладнее и более снежной. Также в этот период вполне возможны сильные морозы.
По прогнозам синоптиков, в январе и еще даже в начале февраля в северных, восточных и западных регионах ночная температура местами может значительно снижаться и колебаться в пределах от 20 до 25 градусов мороза.
Будет ли зимой много снега?
Более того, с декабря 2025 года по февраль 2026 года в Украине ожидается больше осадков, чем в прошлом году. Снег и дождь будут выпадать примерно в одинаковом количестве. В то же время дней со снегом должно быть больше, чем это было прошлой зимой.
Несмотря на это, толщину снежного покрова предсказать сложно. На юге, Закарпатье и местами в центре устойчивого снега в течение всего сезона, вероятно, не будет. В целом в стране возможны гололед, туман и налипание мокрого снега.
Метеорологи предостерегают, что даже при общей тенденции к теплой зиме возможны короткие, но резкие похолодания с морозами до 20 градусов мороза и даже ниже. Подобные периоды могут длиться 1–2 недели.
Из-за этого один из зимних месяцев может оказаться ближе к норме или даже холоднее, тогда как другие будут значительно теплее. Исторические рекорды тепла вряд ли будут побиты, хотя отдельные максимумы могут измениться.
Какие прогнозы давали на зиму?
Ранее уже сообщали, что в первый месяц зимы Украину встретит большое количество осадков, в частности в некоторые дни, с 11 по 13 декабря. В основном они будут в виде мокрого снега. Также в декабре ожидается значительное похолодание.
А уже ближе к Новому году температура воздуха в Украине все же снизится. Также местами возможны осадки в виде мокрого снега. В дневные часы температура воздуха будет до 5 градусов тепла. А в январе погода будет разной.