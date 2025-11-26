Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какая погода будет зимой?

По оценкам ученых, подготовленным на основе данных мировых прогностических центров (NOAA, ECMWF, CMCC и других), в большинстве стран Европы и в Украине зима будет теплее нормы на около 0,7 – 1,6 градуса.

В связи с глобальным потеплением, которое происходит в Украине стремительными темпами, уже не стоит бояться морозов от 30 до 35 градусов, которые в прошлом веке случались в Украине почти каждый зимний период.

В то же время значительно уменьшается количество дней, когда можно увидеть снег или снежный покров и вообще период метеорологической зимы. В частности, в южной части иногда зима не наступает, а осень плавно перетекает в весну.

Эта зима, согласно предварительным прогнозам экспертов, по сравнению с последними холодными сезонами в течение 4 – 6 лет, будет несколько прохладнее и более снежной. Также в этот период вполне возможны сильные морозы.

По прогнозам синоптиков, в январе и еще даже в начале февраля в северных, восточных и западных регионах ночная температура местами может значительно снижаться и колебаться в пределах от 20 до 25 градусов мороза.

Будет ли зимой много снега?

Более того, с декабря 2025 года по февраль 2026 года в Украине ожидается больше осадков, чем в прошлом году. Снег и дождь будут выпадать примерно в одинаковом количестве. В то же время дней со снегом должно быть больше, чем это было прошлой зимой.

Несмотря на это, толщину снежного покрова предсказать сложно. На юге, Закарпатье и местами в центре устойчивого снега в течение всего сезона, вероятно, не будет. В целом в стране возможны гололед, туман и налипание мокрого снега.

Метеорологи предостерегают, что даже при общей тенденции к теплой зиме возможны короткие, но резкие похолодания с морозами до 20 градусов мороза и даже ниже. Подобные периоды могут длиться 1–2 недели.

Из-за этого один из зимних месяцев может оказаться ближе к норме или даже холоднее, тогда как другие будут значительно теплее. Исторические рекорды тепла вряд ли будут побиты, хотя отдельные максимумы могут измениться.

Какие прогнозы давали на зиму?