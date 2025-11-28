Однако местами возможен туман. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

По данным синоптиков, в Украине день пройдет без осадков. Только в Одесской области ночью ожидается небольшой дождь. Также ночью и утром в большинстве областей возможен туман. Ветер будет юго-восточным со скоростью до 5 – 10 метров в секунду.

Температура на юге страны, Кировоградской и Днепропетровской области ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, днем – от +7 до +12 градусов, а в Крыму – до +16 градусов.

На остальной территории ночью столбики термометров будут показывать от +4 градусов тепла до -1 мороза, днем – +4...+9 градусов тепла.

Какая температура будет в украинских городах?

Киев +7...+9;

Ужгород +7...+9;

Львов +6...+8;

Ивано-Франковск +6...+8;

Тернополь +6...+8;

Черновцы +6...+8;

Хмельницкий +6...+8;

Луцк +6...+8;

Ровно +6...+8;

Житомир +6...+8;

Винница +8...+10;

Одесса +9...+11;

Николаев +9...+11;

Херсон +9...+11;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +9...+11;

Черкассы +8...+10;

Чернигов +6...+8;

Сумы +6...+8;

Полтава +8...+10;

Днепр +9...+11;

Запорожье +9...+11;

Донецк +7...+9;

Луганск +7...+9;

Харьков +6...+8.



Прогноз погоды в Украине на 29 ноября / Скриншот карты Укргидрометцентра

Что стоит знать о погоде в Украине?