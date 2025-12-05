По сравнению с предыдущими днями температурные показатели несколько снизятся. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какой будет погода 6 декабря?
По данным синоптиков, осадков в Украине в течение 6 декабря не будет из-за повышенного атмосферного давления. Ветер будет двигаться с юго-востока и востока, со скоростью в пределах от 7 до 12 метров в секунду.
В южной части страны возможны сильные порывы ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в медах от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.
В то же время на крайнем западе страны, побережье морей и в Крыму в эти часы ожидается от 0 до 5 градусов тепла. В течение дня температура воздуха составит в пределах от 1 до 6 градусов тепла.
На территории Закарпатья, юге Одесской области и в Крыму в это время ожидается от 6 до 11 градусов тепла.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +1...+3;
- Ужгород +8...+10;
- Львов +3...+5;
- Ивано-Франковск +3...+5;
- Тернополь +3...+5;
- Черновцы +3...+5;
- Хмельницкий +3....+5;
- Луцк +3...+5;
- Ровно +3....+5;
- Житомир +3....+5;
- Винница +3....+5;
- Одесса +6...+8;
- Николаев +6...+8;
- Херсон +6...+8;
- Симферополь +8...+10;
- Кропивницкий +3...+5;
- Черкассы +3...+5;
- Чернигов +3....+5;
- Сумы +3...+5;
- Полтава +3....+5;
- Днепр +3....+5;
- Запорожье +6...+8;
- Донецк +2...+4;
- Луганск +1...+3;
- Харьков +3...+5.
Прогноз погоды в Украине на 6 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Что прогнозировали синоптики на ближайшее время?
Ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в течение ближайших нескольких суток не претерпит значительных изменений. Для некоторых регионов прогнозируют ночные морозы и снижение температур в течение выходных.
В общем, как уже отмечали синоптики, в начале декабря температура воздуха будет в основном теплой. Кое-где возможны ночные морозы, но преимущественно показатели не будут опускаться ниже нуля.