Об этом сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью для NV, передает 24 Канал.

Снизятся ли температуры?

Синоптик рассказала, что с 4 декабря в восточных областях температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов тепла. В дневные часы столбики термометров будут показывать там от 4 до 8 градусов тепла.

В южных областях, по ее словам, как и обычно, будет несколько теплее. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла. В течение дня показатели составят от 7 до 12 градусов тепла.

5 – 6 декабря также в целом погода без существенных осадков, кроме северных областей – там кое-где ночью может быть небольшой дождь. Ночью 5 декабря будет +1...+7, а на востоке, северо-востоке страны и на Закарпатье – от +4 до -2,

– сообщила она.

Такие же показатели ожидаются 6 декабря, на праздник Святого Николая, за исключением южной части. Дневные температуры 5 декабря составят от 3 до 9 градусов тепла, и 6 декабря – в пределах от 1 до 7 градусов тепла.

В южных областях и на Закарпатье показатели будут колебаться в пределах от 6 до 12 градусов тепла.

Какие прогнозы были ранее?