Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал синоптик Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Смотрите также Харьков, Запорожье, Полтаву и другие города Украины засыпало снегом: сказочные зимние кадры

Задержится ли снег в Украине?

По словам синоптика, хоть сейчас наблюдаются осадки в виде снега в северо-восточных, восточных, местами в центральных областях, в частности на Полтавщине, Днепропетровщине и Запорожье, однако они не удержатся.

Карта снежного покрова свидетельствует о том, что этот снег в вышеупомянутых регионах не длительный из-за достаточно высоких температурных значений, поэтому скорее всего он не будет накапливаться в дальнейшем, а наоборот растает.

Какую погоду ждать взамен?