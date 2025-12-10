Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Возможны ли сильные морозы зимой?
По словам синоптика, возможность морозов в целом зависит от того, насколько интенсивным будет полярный вихрь, от которого зависят погодные условия в восточной части Европы, в том числе и на территории Украины.
При отрицательной фазе, когда этот вихрь слабый и холодные воздушные массы не так интенсивно вращаются, то может происходить вторжение холодного арктического воздуха и на территорию Украины,
– рассказала она.
В то же время Наталья Птуха отметила, что расположение Украины предусматривает возможность различных погодных условий – как холодных, так и теплых. Наиболее подверженными морозам пока могут быть только Карпаты.
"Но во второй половине декабря, это уже нужно снова мониторить и смотреть, что прогнозирует Украинский гидрометцентр. Для этого синоптики круглосуточно работают, уточняют", – добавила представительница Укргидрометцентра.
Она добавила, что на этой неделе скорее всего каких-то ощутимых опасных явлений, таких как метели и снегопады не ожидается.
Какой будет погода в ближайшее время?
Метеорологической зимы в Украине пока не наблюдается из-за плюсовых температурных показателей. В целом в последние годы зимы в нашем регионе становятся теплее, объясняла Наталья Птуха ранее.
Также она рассказывала, что учитывая погоду в этот период, которая наблюдалась в прошлые годы, и статистических значений тенденции на устойчивый снег этой зимой достаточно минимальны. И такой характер погоды может сохраняться.