Об этом сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Смотрите также Ждать ли сильный снег или дожди в декабре

Началась ли метеорологическая зима?

Синоптик рассказала, что в последнее время в Украину поступает более теплая воздушная масса с юга и юго-востока, и, соответственно, переносит к нам теплый воздух. Зимние периоды в последние годы становятся все более мягкими.

Хотя на календаре у нас сейчас календарная зима, но фактически у нас еще продолжается поздняя осень. Метеорологическая зима начинается тогда, когда среднесуточная температура по Украине несколько суток подряд будет 0 и ниже градусов,

– объяснила Наталья Птуха.

Главной причиной этого она назвала общеклиматические изменения.

Что ждать зимой?