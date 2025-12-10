Такую информацию в эксклюзивном комментарии 24 Канала сообщил синоптик Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Какой будет погода в ближайшее время?

Иван Семилит рассказал, что по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, ночью 11 декабря температура воздуха составит от 1 до 6 градусов тепла, в дневные часы столбики термометров покажут от 4 до 9 градусов тепла.

В то же время на востоке и северо-востоке страны, по его словам, в течение суток температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 0 до 5 градусов тепла. Такие же показатели ожидают в Украине и в течение пятницы, 12 декабря.

А вот уже в субботу, то есть 13 декабря, мы ожидаем снижения температуры. То есть в течение суток на северо-востоке и востоке страны это 0...-5 градусов. На остальной территории от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза,

– рассказал он.

Но синоптик уточнил, что на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны будет несколько теплее. В этих регионах температура воздуха ожидается от 1 до 6 градусов тепла ночью, и от 4 до 9 градусов тепла в дневное время.

Что еще ожидать от погоды?

Также Иван Семилит объяснил, что вскоре в Украину поступит циклон, который будет обусловливать не только снижение температуры, но и дождь со снегом, которые пройдут в северных, центральных и восточных областях страны.

И вместе с этим также будет меняться направление движения ветра, то есть ветер будет северо-западный, именно 13 декабря, и он будет приносить прохладную воздушную массу, которая будет также обусловливать вот эти низкие значения температуры,

– сказал он.

Когда и где больше всего ударят морозы?

По словам специалиста, уже в течение 14 – 15 декабря температура воздуха ночью снизится и составит от 2 до 8 градусов мороза. Днем температурные показатели будут от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В западных областях и на крайнем юге страны ночью ожидается около 0 градусов. В течение дня температура воздуха будет в пределах от 1 до 6 градусов тепла.

Что прогнозировали синоптики на декабрь?