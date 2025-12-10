Відповідну інформацію повідомив синоптик Відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному коментарі 24 Каналу.

Чи буде сильний сніг в Україні?

Іван Семиліт повідомив, що, згідно з наявними прогнозами синоптиків Українського гідрометцентру, у четвер, 11 грудня, лише очікується незначний дощ, який подекуди супроводжуватиметься мокрим снігом.

У п'ятницю, 12 грудня, незначний дощ пошириться на інші регіони. Уночі у східних областях буде помірний дощ з мокрим снігом, місцями буде налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах буде ожеледиця.

Також у суботу, 13 грудня, очікується надходження циклону, який призведе не лише до зниження температури, але й до незначних дощів зі снігом у північних, центральних та східних областях у нічний час.

Утім, подібний сніг не утримається надовго, і буде танути через високі температурні показники.

Чи чекати сильного снігу взимку?