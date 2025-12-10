Відповідну інформацію повідомив синоптик Відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному коментарі 24 Каналу.
Чи буде сильний сніг в Україні?
Іван Семиліт повідомив, що, згідно з наявними прогнозами синоптиків Українського гідрометцентру, у четвер, 11 грудня, лише очікується незначний дощ, який подекуди супроводжуватиметься мокрим снігом.
У п'ятницю, 12 грудня, незначний дощ пошириться на інші регіони. Уночі у східних областях буде помірний дощ з мокрим снігом, місцями буде налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах буде ожеледиця.
Також у суботу, 13 грудня, очікується надходження циклону, який призведе не лише до зниження температури, але й до незначних дощів зі снігом у північних, центральних та східних областях у нічний час.
Утім, подібний сніг не утримається надовго, і буде танути через високі температурні показники.
Чи чекати сильного снігу взимку?
Раніше Наталія Птуха повідомляла, що наразі тенденції свідчать, що сталий сніг в Україні цієї зими є малоймовірним. Останніми роками відповідні опади є епізодичними на території нашої країни.
За попередніми розрахунками, опади у грудні можуть бути в межах норми, попри наявний наразі дефіцит. Це, зокрема, стосується і снігу, проте у другій половині місяця ситуація може змінитися.
Згідно з місячним прогнозом Укргідрометцентру, загалом місячна кількість опадів очікується у межах 34 – 78 міліметрів, у гірських районах вона буде на рівні 88 – 105 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.