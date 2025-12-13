Про це пише 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича.

Якою буде погода на цих вихідних?

За прогнозом синоптика, на вихідних варто очікувати похолодання з північної Європи. Зниження температури супроводжуватиметься сильним вітром до 15 – 20 метрів за секунду, а в деяких регіонах очікується сніг та ожеледиця на дорогах.

У суботу, 13 грудня, у західних регіонах буде хмарно, але без опадів. Температура коливатиметься від -2 до +3 градусів вночі та від +1 до +6 вдень.

На півночі та сході України вночі температура опуститься до -5, удень очікується трохи тепліша погода з дощем та мокрим снігом.

У центральних регіонах вночі прогнозують дощі та мокрий сніг, вдень опадів не буде. Температура вночі коливатиметься від -3 до +2, а вдень від -1 до +4. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, вночі та вранці пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

На півдні та в Криму очікуються невеликі дощі. Вдень буде сухо, температура повітря від +2 до +7. Вночі та у першій половині дня місцями пориви вітру будуть 15 – 20 метрів за секунду.

У неділю, 14 грудня, українців у західних областях чекатиме хмарна погода, однак з проясненнями. Місцями варто очікувати невеликого дощу та мокрого снігу. Синоптики попереджають про можливий туман. Вітер буде значно менший, ніж в суботу – 5 – 10 метрів за секунду. Температура значно не зміниться від попереднього дня. Очікується -3 – +2 вночі та 0 – +5 вдень.

У північних областях вранці та вдень варто чекати снігу та мокрого снігу. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер дещо вщухне, однак все одно буде відчутним – 3 – 8 метрів на секунду. Температура вдень коливатиметься від -4 – +1, а вночі – -2 – -7.

В центральних областях очікується сніг та мокрий сніг місцями із дощем. Також синоптики попереджають про ожеледицю. Температура повітря вночі становитиме -2 – -7, вдень -3 – +2.

Південь України також вночі буде без опадів, однак вдень може йти невеликий дощ із мокрим снігом. Подекуди очікується туман. Температура вночі коливатиметься від -3 до +2, а вдень від +2 до +7.

Східним регіонам варто очікувати похолодання без значних опадів. Синоптики кажуть, що у другій половині дня та ввечері на Харківщині пройде невеликий сніг. Вітер буде незначний – 2 – 7 метрів на секунду, а температура вночі становитиме -3 – -8, а вдень -4 – +1.

